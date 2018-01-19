Россия вооружила Китай комплексами С-400

Россия отправила в Китай первый комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской системе военно-технического сотрудничества. Контракт на поставку страны заключили еще в 2014 году.

Собеседник агентства сообщил, что в переданный комплект входит командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты и другие элементы системы.

Материалы по теме Красные и опасные Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России не прокомментировала информацию.

Подписанное между Москвой и Пекином соглашение не предусматривает передачу технологий и лицензионное производство систем, добавил источник. Однако в прошлом году российская сторона провела обучение по использованию системы для китайских военнослужащих.

КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО. Вторым покупателем С-400 «Триумф» стала Турция. В июле 2017 президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании документов в рамках соглашения о поставке российских зенитных ракетных систем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!