Эрдоган заявил о покупке зенитных ракетных систем С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о закупке российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 25 июля, передает Reuters.

Глава государства отметил, что контракт на поставку систем ПВО уже подписан. «Шаги уже предприняты, и документы с Россией относительно С-400 подписаны. Если на то будет воля Аллаха, мы увидим комплексы С-400 в нашей стране», — сказал он.

Ранее сообщалось, что условия сделки по поставке С-400 в Турцию согласованы. По данным высокопоставленного источника среди турецких военных, речь шла о четырех дивизионах системы на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Два дивизиона должны быть переданы Россией в течение двух лет с момента подписания контракта, а еще два — собраны в Турции.

1 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продать Анкаре С-400. Вопрос локализации производства системы в Турции, по словам лидера, должен определяться готовностью турецкой оборонной промышленности.

В свою очередь, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе авиасалона МАКС-2017 подчеркнул, что развернуть производство зенитной ракетной системы С-400 на территории Турции не представляется возможным.

Вопрос о поставках ЗРС поднимался на переговорах Путина и Эрдогана еще в марте 2017 года. Тогда лидеры двух стран сошлись на возможности поставок в Анкару систем противовоздушной обороны С-400.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». Принята на вооружение в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.