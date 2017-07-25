В Кремле отказались комментировать информацию о поставках С-400 Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о заключении сделки на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает РИА Новости.

«Не комментируем», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании документов на поставку С-400 из России. Он также рассказал о планах на совместное производство систем.

14 июля агентство Bloomberg сообщало, что условия сделки согласованы. По данным высокопоставленного источника среди турецких военных, речь шла о четырех дивизионах системы на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Два дивизиона должны быть переданы Россией в течение двух лет с момента подписания контракта, а еще два — собраны в Турции.

1 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продать Анкаре С-400.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.