Силовые структуры
 

Чемезов прокомментировал возможность локализации производства С-400 в Турции

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С-400
С-400

Развернуть производство зенитной ракетной системы С-400 на территории Турции не представляется возможным. Такое мнение в ходе авиасалона МАКС-2017 выразил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет об очень серьезных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по выпуску такой техники. Должны быть кадры, технологическая школа, опыт. На это потребовались бы десятки лет», — подчеркнул он.

Ранее, 14 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник среди турецких военных сообщил, что условия сделки по поставке С-400 в Турцию согласованы.

По его данным, речь идет о продаже четырех дивизионов системы на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Два дивизиона должны быть переданы в готовом из России в течение двух лет с момента подписания контракта, а еще два — собраны в Турции.

Президент России Владимир Путин 1 июня заявил, что Москва готова продать Анкаре С-400. Вопрос локализации производства системы в Турции, по словам президента, должен определяться готовностью турецкой оборонной промышленности.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

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