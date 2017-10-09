Кремль оценил последствия продажи Саудовской Аравии ракетных систем «Триумф»

Взаимодействие между Москвой и Эр-Риядом не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 9 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В целом, сотрудничество между Москвой и Эр-Риядом, особенно военно-техническое измерение этого сотрудничества, является абсолютно самодостаточным. (...) Поэтому мы убеждены, что это взаимодействие не должно вызывать обеспокоенность ни у кого», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос о том, рассчитывали ли в Кремле геополитические последствия продажи Саудовской Аравии комплексов С-400, которые она, по сообщениям СМИ, может использовать их против дружественного России Ирана.