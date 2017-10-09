Россия объявила о покупке саудитами систем С-400

Саудовская Аравия купит у России зенитно-ракетные системы С-400. Информацию об этом ТАСС подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

«Подтверждаем, что с Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103», — сказали в пресс-службе.

Информация о том, что Саудовская Аравия купит у России С-400 появилась 5 октября. Договоренность о сделке была достигнута на встрече президента Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. По некоторым данным, речь идет о закупке Эр-Риядом не менее четырех дивизионов на сумму около двух миллиардов долларов.

Саудовская Аравия станет третьей страной для экспорта «Триумфов» (ранее были заключены контракты с Турцией и Китаем).

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.