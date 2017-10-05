Эр-Рияд положил глаз на российские «Триумфы»

Одним из главных итогов визита в Россию короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауд может стать открытие перспектив для заключения военных контрактов. Эр-Рияд проявляет интерес к закупке зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом в четверг, 5 октября, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на свои информированные источники утверждает, что российская сторона подготовила пакет контрактов на поставку саудитам оружия и техники почти на 3 миллиарда долларов. Хотя по итогам переговоров подписание контрактов не запланировано, на них могут быть достигнуты принципиальные договоренности о возможном формате будущего военно-технического сотрудничества.

«При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца», — цитирует издание одного из своих источников.

В публикации отмечается, что Москва на протяжении десяти лет предпринимала попытки зайти на оружейный рынок Эр-Рияда. Обсуждались пакеты контрактов вплоть до 20 миллиардов долларов. Однако дальше разговоров дело не пошло.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов объяснял отсутствие результата геополитическими факторами. «Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику», — утверждал он.

Кроме обсуждения условий поставок систем ПВО С-400, саудиты заинтересованы в трансферте технологий. Источники «Коммерсанта» признают, что это создает определенные сложности в переговорах. Однако договоренности на высшем уровне «помогут решить и этот вопрос», полагают они.

В сентябре стало известно о подписании контракта между Россией и Турцией на поставку С-400. 12 сентября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже сделала первый взнос. В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отметили, что поставка данной системы турецкой стороне «отвечает геополитическим интересам РФ».

В США негативно отреагировали на заключение Анкарой контракта на поставку российских ЗРС. По словам Эрдогана, «некоторые были вне себя от злости» из-за этого контракта. При этом турецкий лидер отметил, что республика принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.