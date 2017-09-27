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США решили закупить в России патроны для поставки в Афганистан

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Соединенные Штаты закупают в России и других странах СНГ патроны калибра 7,62/39 миллиметров для поставки в Афганистан. Этот факт подтвердил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов, сообщает РИА Новости.

В «Рособоронэкспорте» отмечают постоянный интерес к российской продукции военного назначения для сухопутных войск, а также увеличение заказов на гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения. «Она отвечает современным требованиям и не уступает, а по многим позициям превосходит конкурентов», — указано в пресс-релизе компании.

Наибольшим спросом пользуются стрелковое оружие и средства ближнего боя, бронетанковая и автомобильная техника, артиллерийские системы и противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы. По словам Севастьянова, благодаря своим характеристикам, критерию «эффективность-стоимость», а также возможности действовать в сложнейших природных и климатических условиях российская военная техника оказывается гораздо привлекательнее, чем иностранные аналоги.

Неделю назад стало известно, что Россия впервые поставила на экспорт партию ударных вертолетов Ми-28НЭ «Ночной охотник» с новейшим комплексом обороны. Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский не стал уточнять, какая страна является заказчиком машины.

В конце августа был заключен контракт с Турцией почти на 2,5 миллиарда долларов на поставку дальнобойных зенитных ракетных систем С-400.

С 2001 года по настоящее время общий объем российского экспорта оружия и техники для сухопутных войск составил около 25 миллиардов долларов США. На сегодняшний день отмечается рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Центральной и Западной Африки и Латинской Америки.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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