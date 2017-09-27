США решили закупить в России патроны для поставки в Афганистан

Соединенные Штаты закупают в России и других странах СНГ патроны калибра 7,62/39 миллиметров для поставки в Афганистан. Этот факт подтвердил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов, сообщает РИА Новости.

В «Рособоронэкспорте» отмечают постоянный интерес к российской продукции военного назначения для сухопутных войск, а также увеличение заказов на гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения. «Она отвечает современным требованиям и не уступает, а по многим позициям превосходит конкурентов», — указано в пресс-релизе компании.

Наибольшим спросом пользуются стрелковое оружие и средства ближнего боя, бронетанковая и автомобильная техника, артиллерийские системы и противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы. По словам Севастьянова, благодаря своим характеристикам, критерию «эффективность-стоимость», а также возможности действовать в сложнейших природных и климатических условиях российская военная техника оказывается гораздо привлекательнее, чем иностранные аналоги.

Неделю назад стало известно, что Россия впервые поставила на экспорт партию ударных вертолетов Ми-28НЭ «Ночной охотник» с новейшим комплексом обороны. Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский не стал уточнять, какая страна является заказчиком машины.

В конце августа был заключен контракт с Турцией почти на 2,5 миллиарда долларов на поставку дальнобойных зенитных ракетных систем С-400.

С 2001 года по настоящее время общий объем российского экспорта оружия и техники для сухопутных войск составил около 25 миллиардов долларов США. На сегодняшний день отмечается рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Центральной и Западной Африки и Латинской Америки.