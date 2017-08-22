«Рособоронэкспорт» объявил о подписании контракта на поставку С-400 в Турцию

Контракт на поставку дальнобойных зенитных ракетных систем С-400 в Турцию подписан, но пока не вступил в силу. Об этом, как передает РИА Новости, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он пояснил, что в сделке «остались технические нюансы».

14 июля агентство Bloomberg сообщало, что условия сделки между Россией и Турцией согласованы. По данным высокопоставленного военного источника, речь идет о четырех дивизионах системы С-400 на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Два дивизиона должны быть переданы Россией в готовом виде в течение двух лет с момента подписания контракта. Еще два предполагается собрать в Турции с передачей технологии.

Президент России Владимир Путин 1 июня заявил, что Москва готова продать Анкаре С-400. Вопрос локализации производства системы в Турции, по словам Путина, должен определяться готовностью турецкой оборонной промышленности.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.