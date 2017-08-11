Половина россиян посчитала недопустимым продавать С-400 в Турцию

Почти половина опрошенных граждан России — 48 процентов — полагает недопустимым продавать зенитные ракетные системы С-400 в Турцию. Результаты социологического опроса опубликовал в пятницу, 11 августа, фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласились с продажей С-400 только 25 процентов опрошенных, остальные затруднились с ответом. При этом 60 процентов респондентов впервые услышали о подготовке этой сделки от опрашивающих, 23 процента «что-то слышали» и только 16 процентов подтвердили, что в курсе дела.

Поддерживающие сделку, объясняя свою позицию, называли в качестве аргументов получение экономикой России дополнительного дохода. Это объяснение с многократным отрывом лидирует в вариантах ответа — такой довод привела половина опрошенных. Также часто упоминается упрочнение союзных отношений с Анкарой.

Скептически настроенные в качестве главных контраргументов выдвигают то, что это оружие может быть использовано против России и то, что Турция в принципе является враждебным государством. Такие ответы дала почти половина негативно реагирующих на сделку респондентов. Также упоминается требование засекретить все военные разработки.

Примерно по 12 процентов из числа четко выступающих за и против затруднились аргументировать свое мнение.

Опрос проводился среди репрезентативной выборки из 1500 респондентов старше 18 лет, живущих в 100 городских и сельских населенных пунктах 43 субъектов федерации.

Продажа зенитных систем С-400 Турции обсуждается с осени 2016 года, на данный момент идет согласование условий контракта. По сведениям, публиковавшимся в западной прессе со ссылкой на турецких военных, Анкара хочет получить четыре дивизионных комплекта С-400 на сумму около 2,5 миллиарда долларов. При этом два комплекта должны быть получены в готовом виде, а еще два — собраны на месте в рамках локализации производства с передачей технологий.