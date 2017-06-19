Россия заключила контракты на поставку 106 военных вертолетов

В данный момент действуют контракты на поставку 106 вертолетов на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он рассказал, что «Рособоронэкспорт» запустил проект модернизации вертолетов Ка-28 для Индии совместно с итальянскими компаниями.

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«Мы нашли возможность организовать работу в интересах индийской стороны даже в условиях санкций», — заявил Михеев.

Ранее 19 июня Михеев сообщил, что общий объем заказов «Рособоронэкспорта» на российскую авиатехнику составляет 19 миллиардов долларов.

Россия поставляет за рубеж широкую номенклатуру боевой вертолетной техники. Заключен контракт на ударный вертолет Ка-52 (Египет), поставляется ударный вертолет Ми-28НЭ (Алжир и Ирак), большой популярностью пользуется Ми-35М. Значительная часть пакета традиционно приходится на вертолеты семейства Ми-17. Также поставляются тяжелые военно-транспортные машины Ми-26.