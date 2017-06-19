ФСВТС спрогнозировала долю России на мировом рынке боевой авиации

Доля российских производителей на рынке боевой авиации будет расти, и в ближайшие годы планируется занять на нем до 27 процентов объема. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Основными перспективными для России рынками Шугаев назвал Азию, Северную Африку и Латинскую Америку.

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Главные поставки боевой авиатехники Россия в данный момент ведет в Северную Африку и Южную Азию. Среди крупнейших заказчиков — Индия (завершившийся контракт на МиГ-29К для флота, модернизация МиГ-29 для ВВС и участие в проекте по сборке Су-30МКИ), Китай (поставки новейших Су-35СК), Алжир (партия истребителей Су-30МКИ(А) по новому контракту и вертолеты Ми-28НЭ), Египет (купил 46 МиГ-29М и около 50 вертолетов Ка-52), Ирак (вертолеты Ми-28НЭ). Также широко продаются многоцелевые вертолеты семейства Ми-8/Ми-17.

Как сообщил 15 июня гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, доля авиатехники в общем объеме оборонного экспорта России составила в среднем около 40 процентов за последние пять лет. За этот же период средний годовой объем экспорта продукции военного назначения превысил 15 миллиардов долларов.