Россия впервые экспортировала вертолеты «Ночной охотник»

Россия впервые поставила на экспорт партию ударных вертолетов Ми-28НЭ «Ночной охотник». Об этом сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, передает РИА Новости.

«Поставка экспортной партии "Ночных охотников" — чрезвычайно значимое событие для холдинга, поскольку эти машины задают новые стандарты на мировом рынке ударных вертолетов», — добавил он.

Богинский не стал уточнять, какая страна является заказчиком машины.

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В июне генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что в настоящее время действуют контракты на поставку 106 вертолетов на общую сумму 4,7 миллиарда долларов.

Россия поставляет за рубеж широкую номенклатуру боевой вертолетной техники. В частности, заключен контракт на ударный вертолет Ка-52 (Египет), вертолет Ми-28НЭ (Алжир и Ирак), большой популярностью пользуется Ми-35М.

Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением — 30-миллиметровой пушкой и ракетами. Машины оборудованы бортовым комплексом обороны, защищающим от управляемых зенитных ракет с инфракрасными головками самонаведения. Кроме того, на них установлен модернизированный комплекс средств связи, обеспечивающий радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и с наземными пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.