Силовые структуры
 

Россия получила десять заявок на поставку систем ПВО С-400

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У России есть около 10 заявок на поставку систем ПВО С-400 «Триумф». Об этом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, на системы ПВО наблюдается «большой спрос». «Только на С-400 «Триумф» обрабатывается порядка десяти заявок», — добавил он.

Говоря о сделке по продаже С-400 Турции, Шугаев отметил, что этот вопрос практически «на выданье». «Но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы», — сказал он.

Шугаев выразил надежду, что будет вскоре достигнут позитивный результат. «Наши «заокеанские друзья», конечно, негодуют, но Турция — независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать. Эта система доказала свое превосходство над всеми остальными, это действительно лучшая система ПВО, которая сегодня существует», — подчеркнул глава ФСВТС.

Говоря об экспорте других видов техники, Шугаев рассказал, что 50 процентов поставок приходится на самолеты и вертолеты. Россия, по его словам, выходит на 27 процентов мировых поставок боевой авиации. «Те же США, кстати, по этому показателю пусть и ненамного, но отстают. Кстати, в этом году мы надеемся увидеть рост объемов поставок сухопутной техники, доля которой в общем объеме экспорта может превысить 30 процентов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку дальнобойных зенитных ракетных систем С-400 в Турцию близок к подписанию, но пока не вступил в силу.

1 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продать Анкаре С-400. Вопрос локализации производства системы в Турции, по словам Путина, должен определяться готовностью турецкой оборонной промышленности.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. По утверждениям производителя, система способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.

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