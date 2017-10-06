Газета узнала о контракте на поставку Саудовской Аравии систем «Триумф»

Саудовская Аравия и Россия в ходе встречи глав государств двух стран, прошедшей 5 октября в Москве, достигли принципиальных договоренностей о поставке российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает «Коммерсантъ».

Источники издания утверждают, что речь идет о закупке Эр-Риядом не менее четырех дивизионов на сумму около двух миллиардов долларов. Точные параметры сделки стороны должны обсудить в конце октября в рамках межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Газета отмечает, что если сделка состоится, то Саудовская Аравия станет третьей страной для экспорта «Триумфов» (ранее были заключены контракты с Турцией и Китаем).

По итогам встречи Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда также был подписан контракт на организацию в Саудовской Аравии сборки автоматов Калашникова АК103 и патронов к ним. Кроме того, стороны заключили меморандум о покупке и локализации производства продукции военного назначения.

В четверг, 5 октября, стало о том, что к встрече лидеров России и Саудовской Аравии подготовлен пакет контрактов на поставку саудитам оружия и техники почти на 3 миллиарда долларов, включая системы С-400.

В сентябре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 «Триумф». 12 сентября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже сделала первый взнос.