Москва отказала другим странам в праве критиковать военные контакты с Анкарой

Взаимодействие Москвы и Анкары в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 27 сентября.

«Ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с международным правом», — сказал представитель Кремля.

Комментируя предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в Анкару, Песков отметил, что он «имеет абсолютно прагматические цели». В частности, стороны «сверят часы» по вопросам сирийского урегулирования, добавил он.

12 сентября Москва и Анкара заключили контракт о поставке в Турцию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». В тот же день турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара сделала первый взнос за приобретаемое вооружение.

Первые заявления о намерении Турции получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды, в марте и в мае, — на двусторонних встречах Путина и Эрдогана.

Президенты России и Турции проведут рабочую встречу в турецкой столице 28 сентября.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности.