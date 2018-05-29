Россия поставит Индии С-400 на шесть миллиардов долларов

Россия планирует поставить Индии несколько зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на общую сумму более шести миллиардов долларов. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

«Речь может идти о пяти полках, это десять дивизионов», — уточнил один из собеседников издания.

По словам другого источника РБК, Индия по контракту может получить «четыре полковых комплекта С-400 и полк смешанного состава с боекомплектом и запчастями». Он пояснил, что меморандум о намерениях стороны подписали в понедельник, 28 мая. Стоимость всего контракта оценивается в 6,2 миллиарда долларов.

Знакомый с ходом переговоров источник с индийской стороны подтвердил изданию, что согласование сделки по С-400 находится на финальной стадии. При этом он отметил, что по-прежнему сохраняется риск попадания Индии под американские санкции из-за принятого США в 2017 году федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», согласно которому Вашингтон может вводить санкции в отношении стран, проводящих крупные сделки с российскими оборонными предприятиями. По его словам, этот момент остается единственным «камнем преткновения» для заключения сделки.

По данным индийского агентства PTI, ссылающегося на высокопоставленного чиновника, который принимал участие в переговорах с Россией, обсуждение «финансовой составляющей» сделки завершено. Ожидается, что стороны объявят о сделке до саммита лидеров двух стран, который пройдет в октябре.

В начале года издание Defense News сообщало, что переговоры между Россией и Индией о покупке С-400 зашли в тупик из-за высокой стоимости техники и отказа Москвы передавать технологии.

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