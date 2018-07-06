Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что власти страны не тратят достаточно средств на оборону, при этом предпочитают выплачивать России миллиарды за поставки нефти и газа. Такое заявление президент США сделал в ходе выступления в Монтане, сообщает Breitbeit.

По мнению американского лидера, недостаток расходов Германии на оборону бьет по американскому бюджету, который вынужден расходовать на содержание НАТО миллиарды долларов.

«Они идут и договариваются о новой газовой сделке, нефть и газ из России, которой они платят по счетам миллионы долларов, нормально, да? Вот, они хотят защиты от России, но при этом платят ей миллиарды, а мы как тупицы платим за все это», — заявил Трамп.

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Он заверил, что заставит всех членов НАТО платить необходимые взносы. В качестве примера несоответствия расходов стран Трамп привел долю ВВП, которую тратят США и Германия на оборону. «Они убивают нас. Мы тратим четыре процента от нашего огромного ВВП. А Германия — Германия, которая является самой большой экономикой ЕС — всего один процент», — заявил американский президент.

Издание уточняет, что Германия тратит на НАТО 1,24 процента ВВП, при этом уровень расходов вырастет только к 2024 году, когда страна доведет этот показатель до 1,5 процента ВВП. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных членов военного альянса.

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