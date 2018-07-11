Меркель распекла Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Берлин находится под полным контролем России. Свое заявление она сделала в среду, 11 июля, прибыв на саммит НАТО в Брюсселе, передает Reuters.

«Я сама пережила период, когда часть Германии контролировалась Советским Союзом. Я очень рада, что сегодня мы едины в свободной ФРГ. Поэтому мы можем говорить, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения», — заявила канцлер.

Меркель также указала на то, что не только Вашингтон, но и Берлин делает многое для НАТО, в том числе занимает вторую после США позицию по числу задействованных сил. «Мы активно сотрудничаем по Афганистану. И таким образом мы тоже защищаем интересы США», — добавила она.

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Ранее 11 июля Трамп заявил, что Германия стала «пленником России» из-за поддержки проекта «Северный поток-2». Он подчеркнул, что считает «крайне неуместной» ситуацию, при которой именно США платят за защиту Европы от России, когда ФРГ как богатейшая страна региона поддерживает строительство газопровода. Он также выразил недовольство тем, что Берлин неспособен увеличить расходы на оборону, несмотря на имеющиеся у него средства.

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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