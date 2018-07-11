Трамп рассказал о своем единственном поклоннике в НАТО

Президент США Дональд Трамп пошутил о своем единственном поклоннике в НАТО, передает Belfast Telegraph. По мнению американского лидера, им является генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«У нас прекрасные отношения. Благодаря мне за прошлый год они [НАТО] получили 40 миллионов долларов, поэтому, думаю, генсеку нравится Трамп, — сказал президент США (американский лидер несколько раз в речи говорил о себе в третьем лице — прим. «Ленты.ру»). — Возможно, он единственный такой, но я ничего против не имею».

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Трамп в данный момент находится в Брюсселе, где 11-12 июля проходит саммит стран Североатлантического альянса. Он также заявлял, что Вашингтон в рамках НАТО «слишком много тратит, когда другие страны платят недостаточно».

Ранее 11 июля сообщалось, что ни бельгийский король, ни премьер-министр страны не приехали встречать Трампа, прибывшего в Брюссель для участия в саммите НАТО. Причиной нарушения протокола стал футбольный матч Бельгия — Франция.

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