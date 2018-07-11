Глава НАТО высказался о российском Крыме

Присоединение Крыма к России — это не повод для изоляции страны на мировой арене. Такое заявление сделал в среду, 11 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

«Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент [с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля] в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России», — заявил он на экспертном форуме NATO Engage перед началом саммита стран-членов Североатлантического альянса.

Столтенберг также указал, что в данный момент нет «никакой неминуемой угрозы в отношении какого-либо члена альянса» со стороны Москвы. В то же время члены блока «видят все более уверенную в себе Россию, которая использовала силу против своих соседей», приводит слова генсека РИА Новости.

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Саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в начале марта. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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