Названы области взаимодействия России и НАТО

Россия и страны НАТО могут взаимодействовать в области борьбы с международным терроризмом, сотрудничать в сфере кибербезопасности и в урегулировании украинского кризиса, а также в противодействии распространению ядерного оружия, заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это общий вызов, необходимо возобновлять сотрудничество по этим вопросам. Следует выработать правила общей игры в киберпространстве, ведь пока мы воспринимаем друг друга в качестве противников. Конфликт на Украине — это общая, стратегически важная проблема для нас, хотя у нас и существуют разные подходы», — отметил он во время видеоконференции «Саммиты НАТО: роль и значение».

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Эксперт добавил, что серьезную озабоченность Москвы может вызвать возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. «Это тема существовала и до событий на Украине, но после 2014 года получила в этих государствах большую общественную поддержку», — отметил он.

Тимофеев указал, что российская позиция по этому вопросу осторожно-негативная. «Если эти страны присоединятся к альянсу, то в области безопасности отношения России с одной стороны и Финляндии и Швеции с другой — изменятся», — пояснил он. Программный директор РСМД подчеркнул, что вопрос вступления в НАТО — это суверенное право этих государств.

Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

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