НАТО подготовится к «вторжению России» и создаст 30-тысячный резерв

НАТО создаст 30-тысячный резерв для оперативного отражения нападения России. Об этом пишет немецкая Die Welt со ссылкой на ряд источников в альянсе.

Соединение, которое должно быть приведено в боевую готовность в течение 30 дней, будет иметь в своем распоряжении несколько сотен истребителей и кораблей. Оно дополнит существующие силы NATO Response Force, в настоящее время насчитывающие около 20 тысяч солдат.

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Министры обороны НАТО обсудят создание резерва на встрече в Брюсселе 7-8 июня. Затем лидеры НАТО должны принять политическую декларацию на своем саммите в середине июля.

Ведущую роль в новом соединении будет играть Германия. «Нам нужно как можно быстрее передвигать большое количество солдат и оборудования, чтобы уверенно воспрепятствовать вторжению», — сказал газете дипломат НАТО, уточнив, что инициатива по созданию резерва исходит из Вашингтона.

Россия уже высказывала озабоченность ростом военного присутствия НАТО «в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что число учений, проводимых Североатлантическим альянсом, многократно увеличилось. При этом легенды этих учений большей частью носят характер сдерживания России.

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