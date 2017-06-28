Лавров заявил о многократном увеличении военного присутствия НАТО в Европе

НАТО многократно увеличило свое военное присутствие в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем в Краснодаре, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, об этом свидетельствует статистика, которую никто не опроверг. «НАТО говорит, что это делается на основе ротации, ротации постоянной. Поэтому никакой разницы между постоянным развертыванием и ротационным развертыванием в нынешних планах НАТО мы не усматриваем», — сказал министр.

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Лавров также отметил, что многократно увеличилось число учений, проводимых Североатлантическим альянсом. При этом легенды этих учений большей частью носят характер сдерживания России, добавил он.

«Мы давно предложили, чтобы военные эксперты сели за стол переговоров. Тот факт, что натовские коллеги уходят от разговора, наводит на мысль, что они прекрасно понимают соотношение сил в Европе», — отметил Лавров.

1 июня сообщалось, что на базу Королевских ВВС Фэйрфорд (Великобритания) для совместных учений с партнерами на территории Европы в июне этого года прибыли американские бомбардировщики B-52H Stratofortresses. Самолеты будут задействованы в учениях Arctic Challenge, Saber Strike и BALTOPS, проводимых в зоне ответственности командования Вооруженных сил США в Европе.