12 иcтребителей F-15 ВВС США прибыли на учения в Финляндию

В интернете появилось видео приземления американских истребителей F-15 в Финляндии. Соответствующий ролик опубликован на странице авиабазы королевских ВВС Лейкенхит в Facebook.

Самолеты 493-й эскадрильи ВВС США прибыли для участия в крупных учениях Arctic Challenge Exercise, которые проводятся в третий раз. Они пройдут в Финляндии, Норвегии и Швеции с 22 мая по 2 июня. 16 мая издание Barents Observer сообщило, что в учения может быть задействовано от одного до трех бомбардировщиков B-52. Их приземление в Скандинавии не планируется, предполагается, что самолеты вылетят для участия в маневрах с одной из американских авиабаз и вернутся туда же.

В общей сложности в учениях будет задействовано свыше ста самолетов и около 3500 человек.