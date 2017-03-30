В Германии начали искать «русских» для учений НАТО

Немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с НАТО и Вооруженными силами США, начало поиск актеров на роль русских для учений на полигоне Хоэнфельс (Hohenfels), расположенном в Баварии. Статистам предстоит изображать мирное население, сообщается на сайте berlin.de. Объявление о вакансиях было размещено 22 марта.

Актеры, играющие фермеров или владельцев магазинов, должны носить специальные жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских погибли или пострадали в ходе боевых действий.

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Кандидаты должны хорошо говорить по-русски, желательно также владеть английским или немецким языком.

Сообщается, что на полигоне соорудили 10 деревень, в каждой из которых от 10 до 30 домов. На территорию нельзя проносить электронные устройства, а также действует строгий запрет на алкоголь.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», ранее это кадровое агентство занималось поиском массовки для учений, приближенных к условиям в Афганистане. Для чего им понадобились актеры, изображающие «русских», не уточняется ни в описании вакансии, ни на сайте Optronic HR GmbH.

Известно только, что статисты нужны к 26 апреля. За один рабочий день они могут получить от 88,4 до 120 евро.

Первая фаза учений пройдет на полигоне Хоэнфельс с 28 апреля по 15 мая.

