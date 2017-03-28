Столтенберг назвал дату проведения Совета Россия-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что очередное заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов состоится 30 марта. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Как уточняет Радио Польша со ссылкой на собственные источники, в ходе переговоров будет обсуждаться украинский кризис, ситуация в сфере безопасности в Афганистане, включая террористическую угрозу, вопросы, связанные с прозрачностью военной активности России, а также механизмы ограничения риска случайного возникновения вооруженного конфликта.

Кроме того, НАТО заинтересовано в обмене информацией с Москвой на тему запланированных на сентябрь совместных российско-белорусских учений «Запад-2017».

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Переговоры пройдут в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

23 марта Столтенберг заявил о необходимости поддержания контактов с Москвой. «Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали линии для военных и политических контактов открытыми», — констатировал он.

За десять дней до этого генсек альянса выразил надежду на то, что представители блока будут приглашены в качестве наблюдателей на предстоящие совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017».

Совет Россия-НАТО — главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Москвой и и государствами-членами альянса. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, а также обвинений во вмешательстве Москвы в конфликт на Украине работа Совета была заморожена на неопределенное время. В 2016 году были возобновлены контакты на уровне послов.