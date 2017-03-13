НАТО попросилась на российско-белорусские учения «Запад-2017»

Приглашение Россией наблюдателей НАТО на предстоящие совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» было бы желательным шагом. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

По его словам, блок рассчитывает на это «в целях недопущения роста напряженности». «Я ожидаю, что действия России будут полностью соответствовать ее международным обязательствам, в соответствии с Венским документом», — отметил он.

Столтенберг также отметил, что на заседании Совета Россия—НАТО в декабре прошлого года стороны обсуждали, каким образом можно улучшить работу форума. В частности, речь шла о том, чтобы представители обеих сторон информировали друг друга о предстоящих учениях.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут в Белоруссии в сентябре этого года.