Латвия отказалась проверять российские военные объекты

Латвия отказалась посылать своих представителей на военные объекты в Псковской области, по поводу которых она ранее высказывала опасения. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что Минобороны пригласило латвийскую сторону посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ. «Однако натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе», — пояснили военные.

Минобороны также прокомментировало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что в 2016 году альянс не менее десяти раз приглашал российских наблюдателей на учения. По словам представителей ведомства, приглашение было всего одно — на учения «Анаконда-16» в Польше, — при этом польская сторона отказала российским инспекторам в предоставлении информации и ответов на вопросы.

Представители российской стороны подчеркнули, что в 2016 году Москва не менее 30 раз приглашала представителей НАТО на различные мероприятия.