В Европу на учения прибыли бомбардировщики B-52

Бомбардировщики B-52H Stratofortresses авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) и 800 летчиков прибыли на базу Королевских ВВС Фэйрфорд (Великобритания) для совместных учений с партнерами на территории Европы в июне этого года, сообщается на сайте Европейского командования Вооруженных сил США.

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Отмечается, что цель учений — «улучшение координации действий союзников и налаживание более тесных отношений, необходимых для решения широкого спектра проблем».

Прибывшие на Фэйрфорд самолеты будут задействованы в учениях Arctic Challenge, Saber Strike и BALTOPS, проводимых в зоне ответственности командования Вооруженных сил США в Европе.

16 мая издание Barents Observer сообщило, что в учениях Arctic Challenge может быть задействовано от одного до трех бомбардировщиков B-52. По информации издания, их приземление в Скандинавии не планировалось, предполагалось, что самолеты вылетят для участия в маневрах с одной из американских авиабаз и вернутся туда же.