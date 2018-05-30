Сломанный американский БТР заблокировал автотрассу в Чехии

Автотрасса в 67 километрах от чешской столицы Праги была заблокирована американским бронетранспортером, передает ТАСС в среду, 30 мая.

БТР следовал в составе военного конвоя США, сообщила представитель чешской полиции Маркета Фиалова. По ее словам, несколько десятков автомобилей встали в пробку на несколько часов. «В настоящее время движение продолжается без затруднений», — уточнила она.

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Колонна военной техники, в составе которой была сломанная машина, следовала транзитом через Чехию из Германии в Польшу и страны Прибалтики. Там в начале июня совместно с американскими военнослужащими и НАТО пройдут учения Saber Strike 2018.

Всего США отправили в Европу тысячу военнослужащих и 400 бронеавтомобилей. Через чешскую территорию пройдут в общей сложности 10 американских военных колонн.

Россия уже высказывала озабоченность ростом военного присутствия НАТО «в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что число учений, проводимых Североатлантическим альянсом, многократно увеличилось. При этом легенды этих учений большей частью носят характер сдерживания России.

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