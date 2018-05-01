США отправили танки в Европу

@1stCavalryDiv / Twitter

В Европу из США в рамках ротации (операция Atlantic Resolve) направляются танки из 1-й танковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Видеозапись, на которой железнодорожный состав перевозит технику, опубликована в Twitter.

По информации польского портала Defence24, в Европу направляются около четырех тысяч солдат, а также военное оборудование. На вооружении бригады состоят 90 танков M1 «Абрамс», 140 польских БМП BWP-2000 и американских БМП M2 «Брэдли», 18 артиллерийских установок и другие оружейные системы.

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О планах перебросить вооружение в Европу сообщалось в январе этого года, пишет Defence24. Кроме того, бригада дислоцировалась в Польше в 2014 году.

В рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО, начатой в 2014 году, в Польшу в январе 2017-го прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Всего Пентагон планировал перебросить в Польшу 3,5 тысячи солдат, более 400 единиц гусеничной и около 900 — колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц и 400 автомобилей.

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