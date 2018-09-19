В Польше назвали опасность американской военной базы на своей территории

Размещение американской военной базы на территории Польши будет означать утрату части суверенитета страны. Об этом депутат сейма Януш Саноцкий заявил РИА Новости.

По его мнению, в Польше не должны присутствовать иностранные войска. «С военной точки зрения одна военная база или одна дивизия ничего не значит. А в политическом контексте это всегда означает отказ от части суверенитета», — сказал Саноцкий. Он отметил, что реальной угрозы стране сейчас нет.

Депутат также подчеркнул, что средства на создание объекта будут взяты из «карманов поляков». «Это первая позиция, которую нужно вычеркнуть из бюджета, если она там появится», — сказал он.

Как пишет агентство, Польша предложила выделить до двух миллиардов долларов для создания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке, а не в рамках НАТО.

Ранее 19 сентября сообщалось, что лидеры Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп назвали Россию наиболее актуальной общей угрозой наряду с терроризмом и распространением оружия массового поражения.

В мае из США в Европу направили около четырех тысяч солдат, а также военное оборудование: 90 танков M1 «Абрамс», 140 польских БМП BWP-2000 и американских БМП M2 «Брэдли», 18 артиллерийских установок и другие оружейные системы.

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