США и Польша решили вместе противостоять России

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда договорились совместно противостоять «агрессивному поведению России». Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран назвали Россию наиболее актуальной общей угрозой наряду с терроризмом и распространением оружия массового поражения. Трамп и Дуда заявили о намерении противостоять этим вызовам.

«Сильная и свободная Европа имеет жизненно важное значение для США и Польши (...). Это партнерство имеет решающее значение в свете растущих вызовов безопасности, характеризующихся агрессивным поведением России, глобальным распространением оружия массового уничтожения, терроризмом, организованной контрабандой иммигрантов и напряженностью на Ближнем Востоке», — говорится в совместном заявлении лидеров государств по итогам переговоров в Белом доме.

В мае из США в Европу направили около четырех тысяч солдат, а также военное оборудование: 90 танков M1 «Абрамс», 140 польских БМП BWP-2000 и американских БМП M2 «Брэдли», 18 артиллерийских установок и другие оружейные системы.

В рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО, начатой в 2014 году, в Польшу в январе 2017-го прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Всего Пентагон планировал перебросить в Польшу 3,5 тысячи солдат, более 400 единиц гусеничной техники и около 900 — колесной, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц и 400 автомобилей.

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