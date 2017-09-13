В Польше перевернулся американский военный тягач

В окрестностях польского города Болеславец (Нижнесилезское воеводство) перевернулся американский военный тягач. Об этом сообщает в среду, 13 сентяюря, информационная служба RMF24.

По словам пресс-секретаря окружной полиции Анны Кублик-Рочижевской, грузовик врезался в разделительный бордюр и перевернулся. В нем находились два военнослужащих, они не пострадали.

Как отмечается, из-за ДТП движение на трассе было затруднено в обоих направлениях.

В январе сообщалось, что тягач ВС США попал в ДТП в окрестностях польского города Гожув-Великопольский (Любушское воеводство на западе страны). Водитель машины не смог вписаться в поворот.

За неделю до этого перевозивший снаряды для танков грузовик Вооруженных сил США перевернулся в Любушском воеводстве Польши. В результате двое американских военнослужащих (водитель и пассажир) получили легкие ранения, а дорога оказалась заблокирована из-за рассыпавшихся снарядов. На место ДТП прибыли саперы, военная полиция, пожарные и американские солдаты.