В Польше произошло очередное ДТП с американскими военными

Американский военный тягач въехал в дорожное ограждение в окрестностях польского города Гожув-Великопольский (Любушское воеводство на западе страны). Об этом сообщает портал Kontakt 24.

В результате инцидента пострадавших нет. По имеющейся информации, водитель машины не смог вписаться в поворот. «В Польше дороги хорошие, но немного узковатые», — заявил находившийся на месте американский солдат.

За последние несколько дней это уже третье происшествие с участием американских военных, расквартированных в стране.

24 января вблизи города Жагань в том же воеводстве, в результате столкновения американского военного пикапа и польского автобуса два пассажира получили ранения. По предварительным данным, виновником аварии стал американский водитель.

Двумя днями ранее в этом же районе перевернулся американский военный грузовик, перевозивший снаряды для танков. Сообщалось, что водитель грузовика ехал со скоростью, не соответствующей дорожным условиям, из-за чего автомобиль занесло и он съехал с трассы.

В результате двое американских военнослужащих (водитель и пассажир) получили легкие ранения, а дорога оказалась заблокирована из-за рассыпавшихся снарядов.

Развертывание американской танковой бригады в Польше началось в начале января 2017 года, сейчас оно практически завершено. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей.

