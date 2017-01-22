Американский грузовик со снарядами для танков перевернулся в Польше

Перевозивший снаряды для танков грузовик Вооруженных сил США перевернулся в Любушском воеводстве Польши. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщаетcя на сайте министерства национальной обороны страны.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне вечером на национальной дороге №27 в районе поселка Пески. Отмечается, что «водитель грузовика ехал со скоростью, не соответствующей дорожным условиям», из-за чего автомобиль занесло и он съехал с трассы.

В результате двое американских военнослужащих (водитель и пассажир) получили легкие ранения, а дорога оказалась заблокирована из-за рассыпавшихся снарядов. На место ДТП прибыли саперы, военная полиция, пожарные и американские солдаты. Последствия аварии были устранены к воскресенью, пострадавшим оказали медицинскую помощь.