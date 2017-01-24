Армия США опубликовала видео стрельб американских танков в Польше

Видео: AiirSource Military / YouTube

Армия США опубликовала на YouTube видео боевых стрельб основных боевых танков М1А2 и БМП M2А2 Bradley в ходе учений на полигоне Свентошув в Польше. Маневры прошли в рамках инициативы Atlantic Resolve по сдерживанию России в Восточной Европе.

7 января в Польшу прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Развертывание бронетанковой бригады США в Польше должно быть завершено до конца месяца. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей.