87-летний пенсионер подал документы в университет и стал самым возрастным абитуриентом

Румынский 87-летний пенсионер Пинтилеску подал документы в Университет естественных наук

87-летний Виорел Пинтилеску подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Пинтилеску 1939 года рождения планирует пройти обучение по специализации «биология» на факультете сельскохозяйственных наук. Он стал самым возрастным абитуриентом в этом году.

«Человек не должен… не может умереть глупым, если можно так выразиться… особенно если он из Ясс. Было бы жаль не поступить в университет, потому что, во-первых, Яссы — это колыбель культуры, и я смогу обогатить свои знания. Это лучше, чем просто лежать и спать. Университет — это очень правильное занятие», — отметил пенсионер.

Ранее россиянка сдала ЕГЭ в 81 год. Известно, что она живет в Санкт-Петербурге. Кроме нее экзамен сдавали 72-летний мужчина из Москвы и 71-летняя женщина из Калининградской области.