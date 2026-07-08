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00:48, 8 июля 2026Мир

87-летний пенсионер подал документы в университет и стал самым возрастным абитуриентом

Румынский 87-летний пенсионер Пинтилеску подал документы в Университет естественных наук
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

87-летний Виорел Пинтилеску подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Пинтилеску 1939 года рождения планирует пройти обучение по специализации «биология» на факультете сельскохозяйственных наук. Он стал самым возрастным абитуриентом в этом году.

«Человек не должен… не может умереть глупым, если можно так выразиться… особенно если он из Ясс. Было бы жаль не поступить в университет, потому что, во-первых, Яссы — это колыбель культуры, и я смогу обогатить свои знания. Это лучше, чем просто лежать и спать. Университет — это очень правильное занятие», — отметил пенсионер.

Ранее россиянка сдала ЕГЭ в 81 год. Известно, что она живет в Санкт-Петербурге. Кроме нее экзамен сдавали 72-летний мужчина из Москвы и 71-летняя женщина из Калининградской области.

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