Россиянка сдала ЕГЭ в 81 год

В Рособнрадзоре заявили, что ЕГЭ в 2022 году сдала 81-летняя женщина из Петербурга

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдала 81-летняя россиянка. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, его цитирует ТАСС.

«У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых более 50 лет. Самой возрастной участнице 81 год», — сказал Круглинский.

По его словам, 81-летняя женщина живет в Санкт-Петербурге. Помимо нее экзамен сдавали 72-летний мужчина из Москвы и 71-летняя женщина из Калининградской области.

Самым возрастным абитуриентом, который был принят по результатам ЕГЭ в вуз, был россиянин в возрасте 61 года — его зачислили по направлению «Политология».

В 2021 году самой молодой участницей ЕГЭ стала на тот момент девятилетняя Алиса Теплякова — она поступила на психфак МГУ. Учеба девочки сопровождалась рядом скандалов: студентка пропускала занятия и экзамены, ее родители требовали для нее индивидуального плана обучения, а отец девочки, Евгений Тепляков, напал на завкафедрой на глазах у дочери. В настоящее время неизвестно, продолжает ли студентка обучение в университете.