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НАТО пригласила на саммит союзника России

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Ереван пригласили на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля. Об этом агентству РИА Новости рассказал один из чиновников альянса, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, Армения приглашена, так же, как и все другие страны, которые вносят вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Собеседник агентства отметил, что каждая страна «должна сама подтвердить свое присутствие». Сделала ли это Армения, не сообщается.

8 мая в результате голосования в Национальном собрании Еревана премьер-министром страны был избран Никол Пашинян. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов (при 53 необходимых), против — 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении, которая после назначения Пашиняна объявила об уходе в оппозицию.

Выборы нового главы правительства проходили на фоне политического кризиса, который был спровоцирован назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

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