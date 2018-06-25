В НАТО захотели переговоров Трампа и Путина

Возможная встреча президента России Владимира Путина и и его американского коллеги Дональда Трампа «будет соответствовать политике НАТО в отношении России». Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он добавил, что НАТО осуществляет двойной подход по отношению к Москве: диалог и сдерживание. При этом генсек подчеркнул, что блок «верит в диалог с Россией».

24 июня крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Путин и Трамп, как ожидается, встретятся 15 июля в Вене. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль пока не готов предоставить информацию об этом.

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15 июля в Москве пройдет финал чемпионата мира по футболу. Будет ли присутствовать на нем российский лидер, неизвестно.

Также 21 июня стало известно, что в ближайшие дни Россию должен посетить советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Встретится ли с ним Путин, пока не известно, но, по предположению госсекретаря Майка Помпео, вскоре после этого визита могут состояться переговоры между российским лидером и его американским коллегой.

Источники называли различные даты, когда Путин и Трамп могли бы встретиться. В частности, в прессе фигурировали 11 и 13 июля, но в Кремле заявили, что российское руководство не рассматривает возможность проведения встречи до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в июле 2017 года на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Тогда переговоры лидеров двух стран продлились более двух часов.

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