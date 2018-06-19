Кремль исключил встречу Путина и Трампа раньше саммита НАТО

Вариант проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до саммита НАТО не рассматривается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 19 июня, приводит «Интерфакс».

«Нет. Не рассматривается», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

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Ранее в прессе появилась информация, что встреча двух лидеров может произойти до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

9 июня сообщалось, что возможным местом встречи глав двух государств станет Вена. До этого, по данным иностранных СМИ, Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с просьбой организовать переговоры с американским президентом.

Первые переговоры президентов состоялись 7 июля 2017 года во время саммита G20.

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