Команда Трампа саботировала его желание встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выражал желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, однако его команда проигнорировала его слова. Об этом газете The Washington Post на условиях анонимности рассказали в администрации главы Белого дома.

Об интересе Трампа встретиться с Путиным заговорили в марте после сообщения из Кремля о возможной встрече. Однако еще в ноябре 2017 года Трамп просил своих помощников организовать двустороннюю встречу после того, как провел беседу с ним на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. «После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали», — рассказал собеседник издания.

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Планы Трампа шли вразрез с интересами высших помощников в Совете национальной безопасности. «Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли президент этот вопрос еще раз», — пояснил источник.

14 июня в ходе саммита «Группы семи» Трамп заявил, что считает Крым российским. В тот же день президент США объяснил необходимость присутствия России на встрече лидеров G7. По его словам, значительная часть дискуссии на саммите «Большой семерки» в Канаде была посвящена Москве, поэтому было бы лучше вернуться к формату с ее участием.

Первые переговоры двух президентов состоялись 7 июля 2017 года во время саммита G20.

8 июня газета The Wall Street Journal выяснила, что Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с просьбой организовать его встречу с Трампом. В Белом доме подтвердили, что Австрия довела до сведения Соединенных Штатов намерение принять на своей территории встречу президентов США и России. Американская администрация пока не приняла решение по этому поводу.

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