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Раскрыты перспективы поездки Путина в Северную Корею

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может посетить Северную Корею после того, как там с визитом побывает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом заявил координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев (КПРФ), передает РИА Новости.

«Я считаю, что визит Путина в КНДР может состояться после поездки Валентины Матвиенко, то есть не раньше осени», — сказал Тайсаев. Визит Матвиенко, по его словам, предварительно запланирован на 9 сентября.

Депутаты Госдумы также готовятся к поездке в КНДР, отметил Тайсаев. Визит может пройти 12 октября.

1 июня в ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и министра иностранных дел Сергея Лаврова была достигнута договоренность о встрече глав российского и северокорейского государств. За день до этого Лавров пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию. Одним из возможных поводов для такого визита может стать Восточный экономический форум.

12 июня Ким Чен Ын провел историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом. По итогам двустороннего саммита был подписан документ о денуклеаризации Корейского полуострова. В Кремле высоко оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына. Путин заявил, что благодаря ей появились перспективы для мирного урегулирования ситуации с КНДР политико-дипломатическими средствами.

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