Ким Чен Ын справился о здоровье Путина и передал ему привет

Председатель КНДР Ким Чен Ын во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым поинтересовался здоровьем президента России Владимира Путина и передал ему привет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в Пхеньяне.

«Мы с вами в первый раз встречаемся, но (...) мы надеемся развивать дружеские отношения с Россией», — сказал глава Северной Кореи. После этого он поинтересовался, как здоровье «товарища Путина». «Отлично», — ответил Лавров.

Ким Чен Ын в разговоре с российским дипломатом отметил, что высоко ценит «противостояние руководства президента Путина доминирующей позиции США». «Мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу», — сказал он.

В конце встречи Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Тот в ответ поблагодарил за приглашение и попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу.

Ранее 31 мая глава министерства иностранных дел России встретился с Ким Чен Ыном и стал первым россиянином, пожавшим руку нынешнему главе северокорейского государства.

До этого он провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Дипломаты обсудили отношения двух государств, ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы. Российская делегация прибыла в Пхеньян с официальным визитом в четверг, 31 мая.

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