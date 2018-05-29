США сжалились над Северной Кореей

США решили отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи, сообщает The Wall Street Journal во вторник, 29 мая. Это связано с тем, что два государства возобновили диалог, а главы государств выразили готовность сесть за стол переговоров.

Ограничительные меры против КНДР должны были вступить в силу во вторник, 29 мая, пишет газета. Однако, по словам источника в администрации президента, в понедельник было решено отложить их введение на неопределенный срок, так как «дипломатические отношения двух стран продвигаются».

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Ранее 29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отравился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.

Саммит намечен на 12 июня и должен состояться в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 26 мая американский лидер подтвердил, что переговоры о встрече на высшем уровне с главой КНДР возобновились.

25 мая сообщалось о готовности Белого дома ввести санкции против Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп также совместно с Советом национальной безопасности рассмотрел возможные военные действия в регионе и другие варианты развития событий. Это случилось после того, как Трамп отказался от запланированного саммита с Ким Чен Ыном.

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