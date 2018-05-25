США приготовились ввести санкции против Северной Кореи

Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против Северной Кореи уже на следующей неделе, сообщили газете The Wall Street Journal источники в Белом доме. Речь идет о десятках ограничительных мер.

По словам собеседника газеты, президент США Дональд Трамп 24 мая совместно с Советом национальной безопасности рассмотрел возможные военные действия в регионе и другие варианты развития событий. На встрече с подчиненными глава государства заявил, что обсуждал такие меры и с правительствами Южной Кореи и Японии.

«Я жду, когда Ким Чен Ын будет готов начать конструктивный диалог, — сказал Трамп, — а пока наши жесткие санкции — самые жесткие из всех, что были до этого, и максимальное давление продолжится».

25 мая Северная Корея выразила сожаление об отмене саммита глав государств и объяснила решение американского лидера «недостатком воли или отсутствием самоуверенности».

Днем ранее Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре. Вашингтон возмутило последнее заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, в котором она назвала глупым вице-президента США Майка Пенса, допустившего реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

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