Северная Корея объяснила отказ Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

Северная Корея «очень сожалеет» о внезапной отмене президентом США Дональдом Трампом саммита с Ким Чен Ыном и считает, что такое решение американский лидер принял «из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности». Такое заявление опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) в пятницу, 25 мая.

В сообщении также поясняется «враждебность» со стороны КНДР, которая стала причиной отмены саммита. Вашингтон возмутило последнее заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, в котором она назвала глупым вице-президента США Майка Пенса, допустившего реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами. По мнению Пхеньяна, «"большой гнев и откровенное чувство вражды", о которых заявил президент Трамп, на самом деле являются всего лишь отпором, вызванным чрезмерным поведением США».

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Кроме того, КНДР выразила готовность «в любое время и любыми методами решать вопрос, сидя за одним столом», отметив, что цель и воля Северной Кореи — сделать все возможное для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Пхеньян «в душе высоко оценивал президента Трампа за то, что он принял решение, на которое в прошлые времена ни один президент США не посмел идти», говорится в сообщении. Однако односторонняя отмена встречи стала для страны неожиданностью, о которой правительство «очень сожалеет».

24 мая Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре.

О договоренности по вопросу встречи с Ким Чен Ыном Трамп объявил 10 мая. Переговоры по поводу проведения саммита на высшем уровне велись с начала апреля, в рамках подготовки мероприятия Северная Корея выполнила некоторые условия, в частности освободила из тюрьмы троих граждан США.

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