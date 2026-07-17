Мошенники стали маскировать свои переводы покупками жертв

Эксперт Агабаев: Мошенники маскируют карты дропперов под обычные покупки

Заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев рассказал о том, как работают схемы с использованием карт дропперов и почему мошенникам важно проводить по таким картам обычные покупки, а не только денежные переводы.

«Для магазина и банка это выглядит как обычная покупка. Человек оплачивает криптой посреднику, а тот проводит рублевую оплату с карты дроппера. Так по карте появляется обычная потребительская активность, а не только переводы денег», — сказал Агабаев.

По словам эксперта, вовлечение в такую схему чаще всего начинается с предложения «легкого заработка»: принять перевод, оплатить покупку своей картой, предоставить карту “для работы”, зарегистрировать счет или помочь с проведением платежей за небольшое вознаграждение.

Мошенники обычно объясняют это работой платежного агента, арбитражем, криптообменом или помощью бизнесу. Если ваши реквизиты или карту просят использовать для чужих денег — это серьезный повод отказаться, даже если операция кажется безобидной Роман Агабаев заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine

Самым вероятным последствием для владельца карты является блокировка счета, ограничения на проведение операций и запрос документов от банка. Если выяснится, что карта использовалась в мошеннической схеме, возможны обращения правоохранительных органов и сложности с дальнейшим банковским обслуживанием, подчеркнул эксперт.

По его словам, если банк видит по карте не только переводы, но и обычные покупки, это усложняет выявление дропперской активности.

«По отдельным признакам это действительно усложняет выявление. Но современные антифрод-системы анализируют не только покупки, а всю цепочку движения денег, связи между операциями, поведение карты и используют межбанковский обмен информацией, в том числе через ФинЦЕРТ», — пояснил Агабаев.

Цель мошенников — сделать историю карты более похожей на поведение обычного клиента. Покупка становится способом замаскировать карту под «обычную», чтобы она дольше не вызывала подозрений у автоматических систем контроля, отметил эксперт.

Он также посоветовал не соглашаться использовать свою карту или счет для чужих денег, даже если обещают комиссию или объясняют это «работой».

«Если в схеме участвуют ваши реквизиты, а источник или назначение денег вам непонятны, лучше отказаться — именно с таких "безобидных" предложений чаще всего начинается вовлечение в роль дроппера», — добавил Агабаев.

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